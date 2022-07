Brand in Philips Stadion zorgt voor rook- en roetschade

Een korte brand heeft woensdagochtend schade aangericht aan de binnenkant van het Philips Stadion in Eindhoven. Volgens de brandweer Brabant-Zuidoost is de tribune van het PSV-stadion niet beschadigd geraakt.

Een aantal bouwmaterialen had vlam gevat, waardoor er zwarte rookpluimen ontstonden die tot boven het stadion te zien waren. Er is volgens de brandweer vooral sprake van roetschade. Het is nog onduidelijk waardoor de brand is ontstaan.

Oefenduel met Real Betis gaat door

PSV laat weten dat de brand geen consequenties heeft voor het doorgaan van de oefenwedstrijd van komende zaterdag tegen het Spaanse Real Betis (aftrap 18.00 uur).

De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij speelde dinsdagavond in hetzelfde stadion nog een oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven. PSV won het duel met 5-0.

Via de onderstaande tweet zijn beelden van de brand in het stadion te zien: