Noorse toplopers falen op WK, stadionspeaker emotioneel bij wereldtitel zoon

Het had de avond van de Noorse toplopers moeten worden, maar de vijfde avond van de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene was er een met veel verrassingen. De Braziliaan Alison dos Santos overklaste in de finale van de 400 meter horden de Noorse wereldrecordhouder en olympisch kampioen Karsten Warholm en de Noor Jakob Ingebritsen legde het in de race om goud op de 1.500 meter af tegen de verrassend sterke Brit Jake Wightman. De Amerikaanse topsprinter en wereldkampioen op de 100 meter Fred Kerley slaagde er niet in zich te plaatsen voor de finale van de 200 meter. Nederlaag Ingebritsen Jakob Ingebritsen was de gedoodverfde winnaar op de 1.500 meter, maar de 21-jarige olympisch kampioen vergiste zich in de kracht van de Brit Jake Wightman. Die zette zich in de laatste 250 meter op kop en liet niemand meer passeren. Met 3.29,23 won hij in de beste tijd van dit jaar.

Geoff Wightman is de stadionspeaker bij de WK-finale op de 1.500 meter. De Brit schreeuwt zijn zoon Jake naar de wereldtitel. "Ik bleef neutraal', lacht pa Wightman na afloop. "Na zijn zege werd ik pas emotioneel." - NOS

De jonge Ingebrigtsen, die als junior en senior internationale titels won op de 1.500, 3.000 en de 5.000 meter, op de steeple chase en de cross, kwam als tweede over de finish in 3.29.47. In Tokio veroverde hij vorig jaar de olympische titel. Wightman eindigde daar slechts als tiende. Het brons ging naar de Spanjaard Mohamed Katir in 3.29,90. Stadionspeaker schreeuwt zoon naar zege Wightman kreeg in zijn verrassende race naar goud opmerkelijke steun van de tribune. De stadionspeaker ging in de finale helemaal uit zijn dak. Het bleek Geof Wightman te zijn, de vader en coach van de nieuwe wereldkampioen. Die bleef zijn zoon tot de finish aanmoedigen. "Hij heeft bij zoveel slechte wedstrijden van mij commentaar gegeven, dat hij deze race wel zal gaan vieren", grinnikte de wereldkampioen. 'Dit is echt wel uniek. Ik kon hem horen tijdens de race." Vader Jake probeerde rustig te blijven. "Volgens mij heb ik op een neutrale manier commentaar gegeven bij de race. Pas na zijn zege werd ik emotioneel", gaf vader Geof aan.

Jake Wightman has become the World 1500m champion. Geoff calling his son becoming a World Champion is priceless. Helene, part of our team, filmed Dad. I sat with Mum Susan..then could not wait to give my mate a hug. Beyond proud. ❤️@JakeSWightman @WightmanGeoff @SusanWightman6 pic.twitter.com/8I8IT6ntwb — Katharine Merry (@KatharineMerry) July 20, 2022

In de finale van de 400 meter horden was het de vraag of de Noor Karsten Warholm de in vorm verkerende Braziliaan Alison dos Santos van zich zou kunnen afhouden. De wereldrecordhouder, olympisch kampioen en titelverdediger kwam na 300 meter nog wel als eerste uit de laatste bocht, maar zag vervolgens Dos Santos voorbijvliegen. De 22-jarige Braziliaan, dit seizoen goed voor vier zeges in vijf Diamond League-wedstrijden, won in 46,29 seconden. Dat was meteen de beste jaartijd. Warholm, in juni nog getroffen door een spierscheuring, finishte uiteindelijk als zevende. Na acht horden vloeiden zijn krachten volledig weg.

De Braziliaan verovert op overtuigende wijze de wereldtitel op de 400 meter horden. Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Karsten Warholm zakt na 300 meter weg. Bekijk hier de finale. - NOS

De wereldtitel bij het discuswerpen ging naar Kristjan Ceh. De Sloveen (23) hield met een uithaal van 71,13 meter de 19-jarige Mykolas Alekna, veteraan Andrius Gudzius (wereldkampioen in 2017) en regerend wereld- en olympisch kampioen Daniel Stahl achter zich. Mykolas Alekna, zoon van olympisch kampioen Virgilius Alekna (2000 en 2004), maakte in Eugene zijn debuut op een WK. Met 69,27 meter pakte hij direct zilver. Verrassende hoogspringkampioene Eleanor Patterson zorgde voor een verrassing bij het hoogspringen. De 26-jarige Australische, die bij de Spelen vijfde werd, ging net als Jaroslava Mahoetsjich over 2,02 meter. maar zij deed dat in één keer en de Oekraïense had twee pogingen nodig. Patterson werd in 2013 wereldkampioene bij de junioren, maar kon daarna bij de senioren niet direct doorbreken. Pas dit jaar stond ze weer eens op het podium: bij de WK indoor werd ze tweede achter Mahoetsjich. Die won bij de WK van 2019 zilver en op de Spelen van 2021 brons.

Kristjan Ceh verovert de wereldtitel met de discus voor de 19-jarige Mykolas Alekna, zoon van voormalig olympisch kampioen Virgilijus Alekna. Bekijk hier de ontknoping. - NOS

In de halve finales van de 200 meter bij de mannen was de uitschakeling van Kerley een grote surprise. De wereldkampioen op de 100 meter finishte slechts als zesde in 20,68 seconden. Hij leek zich op het laatste rechte stuk te blesseren. "Ik voelde wat kramp, verder gaat het wel", zei de 27-jarige atleet, die landgenoot en titelverdediger Noah Lyles zag excelleren in 19,62. Ook de Amerikanen Erriyon Knighton (19,77) en Kenneth Bednarek (19,84) kwalificeerden zich voor de eindstrijd, die in de nacht van donderdag op vrijdag Nederlandse tijd plaatsvindt. Bij de vrouwen maakten de Jamaicanen hun favorietenstatus waar. Shericka Jackson, die zilver won op de 100 meter, liep met 21,67 seconden de snelste 200 meter. Shelly-Ann Fraser-Pryce, die in Eugene voor de vijfde keer de wereldtitel veroverde op de 100 meter, zette met 21,82 de tweede tijd neer.