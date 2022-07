Parlement Sri Lanka kiest voormalig premier tot president, nieuw verzet verwacht

Het parlement in Sri Lanka heeft Ranil Wickremesinghe tot president gekozen. Hij is de opvolger van Gotabaya Rajapaksa, die zijn land na een volksopstand ontvluchtte. Wickremesinghe was al waarnemend president.

De 73-jarige Wickremesinghe is een politicus met veel ervaring in diplomatie en internationale betrekkingen. Hij was als zes keer premier en bezette meerdere ministersposten, onder meer die van Financiën.

Bondgenoot

De verwachting is dat de keuze voor Wickremesinghe leidt tot nieuw verzet. Hij wordt gezien als een bondgenoot van zijn voorganger. Rajapaksa stelde Wickremesinghe in mei aan als premier.

Vorige week bezetten demonstranten Wickremesinghes kantoor en eisten zijn vertrek. Eerder deze maand staken ze zijn woning in brand.

Betogers drongen met honderden zijn ambtswoning binnen: