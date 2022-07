Ziekenhuis lokt jonge artsen met gratis woonruimte in monumentaal pand

Het Limburgse ziekenhuis VieCuri wil jonge dokters lokken door hun gratis woonruimte te bieden als ze coschappen komen lopen.

De studenten krijgen een gratis kamer in het monumentale Ald Weishoès, oftewel Oude Weeshuis in de binnenstad van Venlo. Het gaat om achttien kamers in de kap van het rijksmonument uit 1611 die nu worden gerestaureerd, schrijft 1Limburg.

Het ziekenhuis kiest voor het aanbod vanwege de grote concurrentie bij het aantrekken van toekomstige artsen.

Doorslag

IJsbrand Schouten van VieCuri zegt tegen de regionale omroep: "Wanneer een student geneeskunde hier naast een stage ook huisvesting krijgt, kan dat uiteindelijk de doorslag geven waar iemand gaat werken."

De hoop is dat de studenten geneeskunde zich daardoor binden aan de regio. Dat de toekomstige artsen bij elkaar in het gebouw wonen, moet daarbij helpen.

Tekorten

Ziekenhuizen kampen al jaren met personeelstekorten. Om medisch personeel te lokken bieden ziekenhuizen regelmatig een bonus of meteen een vast contract aan. Het gratis huisvesten van studenten is een nieuwe strategie in de strijd tegen een tekort aan artsen.