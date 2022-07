Wel of geen EK voor Vetter? Vader en dochter zijn het nog lang niet eens

Er werd door beiden teruggekeken en, vooral, vooruitgeblikt. Of Vetter volgende maand deelneemt aan de Europese titelstrijd in München? Jazeker, lachte de atlete. "Waarom niet?"

Waar ze ook ging, vader en trainer Ronald Vetter was nooit ver weg. Hij herkende de pijntjes waar zijn dochter mee kampte maar al te goed. "Het lijf is boos op haar."

Het was de dag na de zeven onderdelen dat meerkampster Anouk Vetter stram over de campus van de Universiteit van Oregon schuifelde. Mentaal volledig uitgewrongen en lichamelijk nog altijd uitgeput bewoog ze zich met een grimas voort rond haar tijdelijke onderkomen in Eugene.

We gaan nu eenmaal geen laxeermiddel in Thiams koffie doen.

Op die retorische bedoelde vraag had Ronald Vetter een opmerkelijk minder positief antwoord klaar. "Omdat het een slecht plan is", oordeelde hij. De 66-jarige Amsterdammer refereerde aan het tafereel dat zich maandagavond na de wedstrijd afspeelde buiten het Hayward Field Stadium. "Toen we vanuit het stadion terugliepen naar onze kamers kwamen ineens de EK ter sprake. 'Ik weet niet of het nou zo'n goed plan is om daar te starten', zei Anouk toen."

Aan het begin van het post-olympische seizoen maakte Ronald Vetter een planning met daarop de belangrijkste wedstrijden van jaargang 2022. "En daar stonden de Europese kampioenschappen dus niet op."

Dat hij 17 en 18 augustus, de dagen waarop in München de meerkamp is gepland, in zijn agenda niet met rood omcirkelde, was niet geheel zonder reden. "Dít is Eugene, dít is waar het om draait. Híer moet je presteren, want dít is een mondiaal toernooi."

Inferieur toernooi

Hij wilde er maar dit mee zeggen. "Met alle respect voor de prestaties die op de EK geleverd gaan worden, maar voor mijn gevoel is dat een inferieur toernooi. Tweede keuze. Hier in Eugene komen de allerbeste atleten ter wereld bij elkaar. Waarom zou je dan een maand later wéér een meerkamp doen?"

Drie zevenkampen in één jaar tijd is in zijn optiek het absolute maximum dat het lijf van een atlete aankan. Vetter startte in mei tijdens de befaamde Hypomeeting in Götzis en werkte aan de Amerikaanse westkust de meerkamp van haar leven af. "Ze heeft hier een unieke prestatie verricht", aldus haar vader.