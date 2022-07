Heet, heter, heetst, vooral in de steden. Hoe moet dat in de toekomst?

Temperaturen van 35 graden of hoger, ze zijn nu nog uitzonderlijk in Nederland. Maar als de klimaatverandering verder doorzet, moeten we de komende decennia rekening houden met veel meer extreme warmte. Met name inwoners van steden voelen die intense hitte het snelst: in steden is het 4 tot 8 graden warmer dan op het platteland. Hoe moeten we daar in de toekomst mee omgaan?

"Het beste wat gemeenten kunnen doen, is groen aanplanten", stelt Jeroen Kluck, lector aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij deed eerder onderzoek naar hitte in steden. Ook deze week is Kluck op pad, hij doet warmte-onderzoek in Amsterdam. "Veel steen en rubberen tegels", concludeert Kluck over de locatie, een speelpleintje tussen de huizen.

"Groen geeft schaduw, dat is de belangrijkste functie", zegt Kluck. Het zorgt ervoor dat de temperatuur omlaaggaat. 10 procent meer groen in de stad leidt tot een temperatuurdaling van een halve graad. "Als de zon niet op steen of asfalt kan stralen, warmt het oppervlak minder op. Daardoor straalt het ook weer minder warmte uit."

Ernstige gevolgen van de hitte

Ook volgens Marian Stuiver, verbonden aan Wageningen University & Research, is er meer groen nodig om steden in de toekomst in de zomer aangenaam bewoonbaar te houden. "Afgelopen jaren is er veel bijgebouwd, in de zomer merk je dat in de steden. Ook bedrijventerreinen met alleen steen en beton houden alleen maar hitte vast."

De gevolgen van hitte zijn verstrekkender dan vaak wordt gedacht, blijkt uit onderzoek. Niet alleen is extreme hitte in de stad slecht voor de natuur; de kwaliteit van het drinkwater neemt erdoor af, de omzet in winkels loopt terug en de elektriciteitsvoorziening komt erdoor in het geding. Droogte leidt namelijk tot een tekort aan koelwater in elektriciteitscentrales.

Armere wijken zijn meer versteend

Stuiver ziet dat er achter de huidige 'hittebouw' in steden bovendien veel ongelijkheid schuilgaat. "In wijken met lagere inkomens en met veel sociale huur, zoals flats, is het vaak meer versteend. De mogelijkheden voor mensen om verkoeling te zoeken in het groen wisselen ook erg sterk per wijk."

Op lange termijn heeft dat ook gevolgen voor de gezondheid van bewoners. Extreem warme periodes kunnen tot slaapproblemen leiden, maar ook klachten veroorzaken als hoofdpijn en ernstige ademhalingsproblemen. Zelfs hartfalen behoort tot de risico's van hittestress.

Gisteren ging een groep onderzoekers Arnhem in om de temperatuur in de stad te meten: