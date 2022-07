Weer woning in Rotterdam beschoten, mogelijk explosief achtergelaten

Een woning in Rotterdam is afgelopen nacht rond 03.40 uur beschoten. Er raakte niemand gewond.

In de portiek voor de woning is mogelijk een explosief achtergelaten. Volgens Rijnmond hing het bij de brievenbus en was het ongeveer even groot als een mobiele telefoon. Het mogelijke explosief is met een robot onderzocht. De explosievenopruimingsdienst zal het verwijderen.

De bewoners zijn via het dak geëvacueerd en door de brandweer naar een opvanglocatie gebracht.

Reeks beschietingen

In minder dan drie weken tijd zijn in Rotterdam en omgeving veertien woningen beschoten, concludeert Rijnmond. De politie zegt tegen de omroep dat sommige van de beschietingen verband met elkaar lijken te hebben.