Oud-presentator Frank Masmeijer eerder vrij na gratie koning

Oud-presentator Frank Masmeijer is vrijgelaten uit de gevangenis door een besluit van koning Willem-Alexander. De 60-jarige Masmeijer zat een celstraf van negen jaar uit voor cocaïnesmokkel. Eind vorige maand kwam hij onverwacht vrij, zo zegt hij nu tegen Privé en De Telegraaf. De krant heeft onder meer een kopie van de gratieverlening afgedrukt.

Masmeijer werd in 2017 veroordeeld tot acht jaar cel voor de smokkel van honderden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen, drie jaar eerder. In hoger beroep werd die straf verhoogd tot negen jaar. Aanvankelijk zat hij zijn straf uit in België, de laatste tijd in Nieuwegein.

'Heel uitzonderlijk'

Masmeijers advocaten, Geert-Jan Knoops en zijn partner en kantoorgenoot Carry Knoops, zeggen in De Telegraaf dat de gratieverlening heel uitzonderlijk is. "Ik ben benieuwd welke argumenten hij heeft aangevoerd om dit te laten gebeuren. Normaal gesproken gaat het om buitengewoon klemmende redenen, zoals ziekte of een gezin dat eraan onderdoor gaat dat 'vader' vastzit. Het is echt iets heel bijzonders, maar fijn nieuws voor hem."

Op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid staat dat gratie vorig jaar 101 keer onvoorwaardelijk werd toegekend en 30 keer voorwaardelijk. 320 verzoeken werden afgewezen. 206 verzoeken werden buiten behandeling gesteld. Waarom staat er niet bij.

Spel- en showprogramma's

Frank Masmeijer werd bij het grote publiek bekend als presentator van spel- en showprogramma's in de jaren 80 en 90. Zo was hij voor de NCRV het gezicht van onder meer de Holidayshow en Dinges.