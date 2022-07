Wekdienst 20/7: Treedt Italiaanse premier Draghi af? • Nijmeegse Vierdaagse van start

Goedemorgen! Premier Draghi van Italië maakt naar verwachting bekend of hij wel of niet af zal treden, en in Nijmegen gaat de Vierdaagse (een dag later) van start.

In het oosten schijnt de zon eerst nog flink en daar wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Later neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, later in de middag en vanavond gevolgd door regen- en onweersbuien. Daarmee wordt de warmte verdreven. De komende dagen is het circa 22 graden met af en toe nog een bui.