Protest in Suriname gaat door, betogers weigeren gesprek met Santokhi

Actievoerders in Suriname hebben aangekondigd voor de derde dag op rij te demonstreren tegen het beleid van president Santokhi. Deelnemers aan het protest zijn van plan te demonstreren voor het ministerie van vicepresident Brunswijk. Het terugdraaien van de benoeming van zijn broer op een hoge politieke post is een van de elf onderwerpen die op de eisenlijst van de demonstranten staan. Ook gisteren gingen honderden demonstranten de straat op in Paramaribo. Santokhi wil het gesprek met hen aangaan, maar dat weigeren zij. "Wij hebben geen boodschap aan mooie woorden. Die zaken hebben we nu al twee jaar moeten aanhoren", zo is te lezen in een algemene verklaring van de groep, die zichzelf Team Organic noemt. In die verklaring staan ook de andere eisen waaraan de regering Santokhi volgens de demonstranten moet voldoen. Behalve uitleg over de stijgende benzineprijzen, willen zij onder meer dat de minister van Financiën opstapt vanwege het verdwijnen van 1,8 miljoen euro. In de steek gelaten "Het is een uiteenlopend eisenpakket, dat de brede onvrede over de regering-Santokhi reflecteert", zegt Julian Neijhorst, hoofdredacteur van het Surinaamse opiniemaandblad Parbode. Het blad onderzocht afgelopen voorjaar de tevredenheid onder Surinamers over het regeringsbeleid, twee jaar na het vertrek van oud-president Bouterse. Duizend personen vulden de enquête van het maandblad in. De conclusie: "Twee jaar na het aantreden krijgt de regering Santokhi-Brunswijk een (diepe) onvoldoende van haar burgers als het gaat om de aanpak van de vele problemen in ons land." De meeste ontevredenheid gaat over corruptie en de economische situatie in het land.

Correspondent Nina Jurna: "De onvrede over de regering-Santokhi heeft zich in de afgelopen twee jaar opgestapeld, de eisen zijn daarom best wel breed. Die gaan over bijvoorbeeld vriendjespolitiek, corruptie, de gezondheidszorg, prijsstijgingen en wateroverlast. Het is een heel scala aan zaken, wat het algehele wantrouwen tegenover de regering weerspiegelt. Het is opvallend dat er zo veel mensen demonstreren, want dat gebeurt niet zo heel snel in Suriname. De laatste keer was toen delen van de bevolking zich keerden tegen oud-president Bouterse. Een deel van die betogers is nu opnieuw de straat op gegaan. Maar er zijn onder de demonstranten nu ook meer mensen uit de arbeidersklasse, mensen die zwaar getroffen worden door de verarming."

Gezien de economische crisis die Suriname momenteel teistert, snapt hoofdredacteur Neijhorst wel dat de actievoerders hun onvrede laten horen. "De leefbaarheid is hier de laatste jaren verschrikkelijk achteruitgegaan", zegt hij. In 2019 was 1 euro nog 8,35 Surinaamse dollar waard, nu is dat 23,17. "De prijzen van levensmiddelen en brandstof zijn verhoogd, terwijl de salarissen niet zijn mee gestegen." Behalve de inflatie, gaat de regering-Santokhi ook gebukt onder een reeks schandalen, waarvan de verdwenen 1,8 miljoen euro het meest recente is. De actievoerders vragen hier in hun eisenpakket opheldering over. "Zo'n beetje elke maand is er een schandaal", zegt Neijhorst. "Die 1,8 miljoen voelt voor veel mensen als de druppel die ertoe leidt dat ze de straat op gaan. Het animo om te demonstreren is heel hoog." De woedende demonstranten willen van de regering geen woorden, maar daden zien:

Actievoerders in Suriname hebben aangekondigd voor de derde dag op rij te demonstreren tegen het beleid van president Chan Santokhi. De demonstranten hebben aangegeven pas met de president te willen praten als hun eisenpakket is ingewilligd. - NOS