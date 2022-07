Etappe 17: wie grijpt de hoofdrol op vliegveld uit James Bondfilm?

Twee keer eerder finishte de Tour op de Peyragudes. In 2014 won Alejandro Valverde en drie jaar later was Romain Bardet de sterkste. De aanloop was beide keren wel net iets anders dan in deze editie van de Tour. Valverde en Bardet moesten tijdens hun zegetocht namelijk eerst over de Col de Peyresourde.

De laatste 2,4 kilometer is wel identiek en de coureurs komen dan onder andere langs de landingsbaan van het vliegveld van Peyragudes. Voordat de eerste renners daar zegevierden, was dat vliegveld vooral bekend uit de James Bondfilm Tomorrow Never Dies uit 1997.