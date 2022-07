Goede doelen betaalden banken ruim 2,3 miljoen aan negatieve rente

Goede doelen hebben afgelopen jaar miljoenen betaald om donateursgeld te kunnen stallen bij banken. Bij de twintig grootste goede doelen gaat het om meer dan 2,3 miljoen euro die aan negatieve rente is betaald, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Sinds anderhalf jaar moeten klanten boven bepaalde bedragen rente betalen aan hun bank, in plaats van dat ze rente krijgen. De banken zeiden daartoe gedwongen te zijn door de historisch lage rentetarieven. Bij de invoering van de negatieve rente in 2020 waarschuwden goede doelen voor de gevolgen en vroegen ze om een uitzonderingspositie. Toch moesten alle fondsen betalen. Zo ook Artsen zonder Grenzen, dat met 362.000 euro het meeste kwijt was. "Dat is veel geld, dat we liever niet aan de banken betalen", zegt Thijs van Buuren van Artsen zonder Grenzen. "Zeker niet als je dat afzet tegen de miljardenwinsten die ze vorig jaar hebben gemaakt."

De 5 grootste betalers Artsen zonder Grenzen - 362.000 euro

Leger des Heils - 301.000 euro

Rode Kruis - 250.000 euro

KWF Kankerbestrijding - 231.000 euro

KiKa - 238.273 euro

De grootste organisaties halen jaarlijks ruim 700 miljoen euro aan donateursgeld op. Ongeveer 0,32 procent daarvan is besteed aan het betalen van negatieve rente. "Geld dat eigenlijk naar het werk van de goede doelen had moeten gaan", zegt Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland. Volgens haar hebben de organisaties alles gedaan om de schade te beperken. "Door met de eigen bank tot afspraken te komen, waardoor de pijn verzacht werd. Of door het spreiden van tegoeden over meerdere banken, al bleek dat lastig."

Onder meer Plan International opende meerdere rekeningen, maar moest in het boekjaar 2020-2021 toch ruim 40.000 euro aan negatieve rente betalen. Inmiddels hebben banken de mogelijkheid afgebouwd om geld over rekeningen te spreiden. War Child lukte het om afspraken met de bank te maken en betaalde uiteindelijk bijna 13.000 euro. "Hierdoor zijn de rentekosten nog enigszins beperkt gebleven. Dat gezegd hebbende, blijven het pijnlijke kosten", zegt de woordvoerder. Unicef, qua omvang het vijfde fonds van Nederland, was slechts 10.000 euro kwijt. Volgens een woordvoerder is dat gelukt door snel geld van de Nederlandse rekeningen over te maken naar het hoofdkantoor in New York. 7 miljoen beleggen Sommige goede doelen zijn meer gaan beleggen om minder negatieve rente te hoeven betalen. Zo heeft Dierenbescherming 7 miljoen overgemaakt naar een beleggingsrekening. Dat kon niet voorkomen dat er 73.000 euro aan negatieve rente moest worden betaald. Maar sommige goede doelen kunnen niet anders dan hun geld op de bank houden, omdat ze bij een ramp snel willen reageren. "Die kondigt zich niet van tevoren aan", zegt Van Buuren van Artsen Zonder Grenzen. "Zo kunnen we snel geld vrij maken om in actie te komen."

Zo reageren de banken De Rabobank zegt dat de bank rekening houdt met het karakter van de goede doelen. "Om ze tegemoet te komen in hun maatschappelijke bijdrage, konden en kunnen er ruimhartiger afspraken worden gemaakt, dit is altijd maatwerk. Het spreekt voor zich dat Rabobank zoekt naar vormen om goede doelen zo min mogelijk last te laten ondervinden van het rentebeleid van de Europese Centrale Bank." ING laat weten geen onderscheid te maken tussen klanten als het gaat om rentevergoeding. Wel heeft de bank een speciale helpdesk voor goede doelen, waar bekeken wordt hoe de kosten zo laag mogelijk kunnen worden gehouden. ABN Amro zegt dat uitzonderingen onrechtvaardig zouden zijn voor andere klanten. "Naast goede doelen belasten wij ook andere non-profit-instellingen, religieuze organisaties, pensioenfondsen, ondernemingen en particulieren met negatieve rente", zegt een woordvoerder. "We hebben gemeend dat het uitsluiten van één sector daarbij niet te verantwoorden was."