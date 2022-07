Eerste warme dag Vierdaagse, wandelaars naar Wijchen

In Nijmegen werd het gisteren ruim 37 graden. Bij de start was het nog altijd zo'n 25 graden. Vanwege de opnieuw hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid verwacht de organisatie een "uitdagende" wandeldag.

Half zeven en Alverna is opgestaan voor alle wandelaars. Wat een feest. Na 13 km worden we al ingehaald door de 40 km lopers #4daagse #4d22 #vierdaagse pic.twitter.com/JTUm9h7r0j

Verslaggever Onno Beukers stond vanochtend vroeg in Wijchen bij het eerste verzorgings- en waterpunt. "We gaan er lekker tegenaan", zei een man die in een flink tempo aan de dag begonnen is. "Dit is mijn tempo. Zo loop ik het lekkerst." Rond 06.00 uur passeerde hij Wijchen, samen met andere vijftigkilometerlopers.

Langs de kant van de weg deelden kinderen stukjes fruit uit. Op veel plekken klonk al muziek, en in de kroegen langs de weg werden de eerste biertjes al gedronken. Veel mensen hadden vandaag roze kleding aan, omdat het Roze Woensdag was, voor zichtbaarheid en acceptatie van de lhbti-gemeenschap. De wandelaar verwachtte rond 12.00 uur klaar te zijn met zijn tocht van 50 kilometer. Hij is niet een van de mensen die gisteren op eigen initiatief in de hitte wandelden. "Dat vind ik niet verantwoord."

De Vierdaagse duurt tot en met vrijdag. Morgen passeren de lopers onder meer Groesbeek en de bekende Zevenheuvelenweg. Op de laatste dag gaat de tocht eerst naar Cuijk; daarna is er de intocht op de Via Gladiola.

De oudste deelnemer is dit jaar Hub Mooren (90). In de video vertelt hij over zijn vierdaagsegevoel: