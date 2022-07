Driedaagse Vierdaagse van start, wandelaars op warme dag naar Wijchen

Een dag later dan gepland is de Nijmeegse Vierdaagse begonnen. Om 04.00 uur vertrokken de eerste wandelaars vanaf de start- en finishplaats op de Wedren aan hun tocht naar Beuningen en Wijchen.

De ruim 38.000 deelnemers zouden eigenlijk gisteren hun eerste kilometers maken, maar vanwege de hitte werd de eerste wandeldag zondag al geschrapt. Deelnemers hoeven dit jaar dus 'maar' drie dagen te lopen om het Vierdaagsekruis te halen. Enkele honderden wandelaars hebben gisteren wel op eigen initiatief gewandeld.

In Nijmegen werd het gisteren ruim 37 graden. Bij de start was het nog altijd zo'n 25 graden. Vanwege de opnieuw hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid verwacht de organisatie een "uitdagende" wandeldag.

Via Gladiola

De Vierdaagse duurt tot en met vrijdag. Morgen passeren de lopers onder meer Groesbeek en de bekende Zevenheuvelenweg. Op de laatste dag gaat de tocht eerst naar Cuijk; daarna is er de intocht op de Via Gladiola.

De oudste deelnemer is dit jaar Hub Mooren (90). In de video vertelt hij over zijn vierdaagsegevoel: