Huis VS stemt voor bescherming homohuwelijk en gemengd huwelijk

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een wet gestemd die huwelijken tussen mensen van gelijk geslacht en interraciale huwelijken in de hele VS moet beschermen. De stemming komt op het moment dat er bij progressief Amerika zorgen zijn dat het Hooggerechtshof daar op federaal niveau een streep door kan zetten.

47 Republikeinen stemden met de Democraten mee, waardoor er een ruime meerderheid was voor de Respect for Marriage Act: 267 stemmen voor, 157 tegen. Het is nog onduidelijk wanneer de wet wordt behandeld in de Senaat en of er daar een meerderheid is. Democraten en Republikeinen houden elkaar in evenwicht.

De wet zou federale wetgeving uit 1996 vervangen, waarin het huwelijk nog is gedefinieerd als een verbond tussen man en vrouw. Sinds een uitspraak van het Hooggerechtshof in 2015 moeten federale instanties ook homohuwelijken toestaan, maar de oude wet staat nog steeds in de boeken.

Abortus, huwelijk, anticonceptie

Na het historische besluit van het Hooggerechtshof om het federale recht op abortus terug te draaien, zijn veel progressieve Amerikanen bang dat er ook een streep door andere verworven rechten gaat. Rechter Clarence Thomas schreef in de motivering bij het vonnis dat nu ook andere uitspraken van het hof moeten worden heroverwogen, zoals die over het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht en het recht op anticonceptie.

In het Huis van Afgevaardigden staan die rechten daarom hoog op de agenda. Behalve over het huwelijk voor koppels van gelijk geslacht stemmen de afgevaardigden volgende week bijvoorbeeld ook over een ander wetsvoorstel, dat de toegang tot anticonceptie garandeert.

Roe vs. Wade

Het Hooggerechtshof vernietigde vorige maand de zogeheten Roe vs. Wade-uitspraak uit 1973, die de basis vormde voor de abortuswetgeving in de VS. In die uitspraak was vastgelegd dat vrouwen het recht hebben om te beslissen over hun eigen lichaam. Staten mogen abortus niet verbieden voordat het ongeboren kind levensvatbaar is, tussen de 22 en 24 weken zwangerschap.

Door de uitspraak van het Hooggerechtshof gaan staten nu weer zelf over hun abortuswetgeving. In de helft van alle staten liggen al wetten klaar om de vrije keuze in te perken of abortus te verbieden.

In onderstaande video leggen we uit waarom abortus al jarenlang een heet hangijzer is in de VS: