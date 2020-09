Net hersteld van zwaar letsel blesseert Zaniolo zich tegen Oranje opnieuw

Nicolò Zaniolo heeft maandag aan het duel met Nederland een zware blessure aan zijn linkerknie overgehouden. Door een afgescheurde kruisband staat de middenvelder van AS Roma zeker zes maanden aan de kant.

Zaniolo was net hersteld van eenzelfde blessure aan zijn andere knie, die hij in januari had opgelopen. Na de coronastop maakte hij met succes zijn rentree in de Serie A, met als beloning een plek in de Italiaanse selectie van bondscoach Roberto Mancini.

De 21-jarige Zaniolo geldt als één van de gezichten die het Italiaanse elftal van nieuw elan voorziet. Tegen Nederland was hij in de openingsfase bijna succesvol met een stijlvolle omhaal.

In de openingsfase tegen Oranje was Nicolò Zaniolo bijna trefzeker: