Bol snelste in series 400 horden: 'Wereldrecord makkelijker gezegd dan gedaan'

Haar landgenote Dalilah Muhammad, een andere gedoodverfde kandidate voor een WK-medaille, kwam over de finish in 54,45.

Wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin beet het spits af tijdens de series. De Amerikaanse, die op 25 juni 2022 in hetzelfde stadion de mondiale toptijd zette op 51,41, klokte ditmaal 53,95. Dat was de tweede tijd.

Femke Bol heeft zich tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene als snelste geplaatst voor de halve eindstrijd van de 400 meter horden. De 22-jarige Amersfoortse finishte in het Hayward Field Stadium in een tijd van 53,90.

Waar ze op haar specialisme, de volle ronde over tien horden, toe in staat is durfde Bol niet te zeggen. De vraag of ze in Eugene wellicht een wereldrecord kan lopen, wuifde ze lachend weg. "Hahaha, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan."

"Die tijd van 51,41 is natuurlijk supersnel. Mijn persoonlijk record staat op 52,03 en ik hoop in ieder geval op een tijd onder de 52 seconden in de finale."

Bol zei niet geschrokken te zijn toen ze op 25 juni van dit jaar hoorde welke tijd McLaughlin had gelopen. "Je weet onderhand wel wat je van haar kunt verwachten."

Kansen

Die uithaal zei wat Bol betreft niets over haar eigen kansen in de finale. "Iedereen heeft een eigen baan, iedereen moet over tien horden. De een doet dat in veertien passen, de ander in vijftien of zestien. Je moet gewoon je eigen ding doen."