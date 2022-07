Poetin ziet op top in Teheran vooruitgang bij graan, leiders willen diplomatie voor Syrië

De Russische president Poetin ziet vooruitgang in de onderhandelingen over graantransporten via de Zwarte Zee. Tegen de Turkse president Erdogan zei Poetin op een top dat nog niet alle hobbels zijn weggenomen, maar dat er wel voortgang is geboekt. Hij bedankte Erdogan voor zijn bemiddelende rol daarin. Concreet gaat het om het toestaan van graantransporten uit Oekraïense havens over de Zwarte Zee. Die liggen nu stil, wat wereldwijd tot problemen leidt. Schepen moeten na de Zwarte Zee door Turkse wateren om verder te kunnen varen. Vorige week spraken vertegenwoordigers van Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties in Istanbul over een manier om de transporten en controles mogelijk te maken. Daar werden toen eerste afspraken gemaakt. Erdogan sprak nu zijn waardering uit voor Poetins "zeer positieve benadering" van de gesprekken. De Russische president herhaalde wel zijn eis dat handelsbeperkingen voor Russisch graan moeten worden opgeheven. Steun van Khamenei Poetin en Erdogan ontmoetten elkaar in Teheran. Daar spraken ze allebei ook met de Iraanse president Raisi. Poetin had verder een ontmoeting met de hoogste Iraanse leider, Khamenei. Die zegde Rusland steun toe in de oorlog met Oekraïne.

Khamenei keerde zich opnieuw tegen het Westen vanwege de uitbreiding van de invloed van de NAVO naar het oosten. Als Rusland Oekraïne niet was binnengevallen, was het wel op een andere manier tot een conflict gekomen, zei hij. Verder noemde Khamenei de onderlinge banden goed voor zowel Rusland als Iran, omdat beide landen worden getroffen door Amerikaanse sancties. Syrië: andere belangen, diplomatieke oplossing gezocht Hoog op de agenda bij de top van Poetin, Erdogan en Raisi stond verder de burgeroorlog in Syrië, waarin de landen tegengestelde belangen hebben. Poetin zei na afloop dat Rusland, Iran en Turkije vastbesloten zijn hun inspanningen om de situatie in het land te normaliseren voort te zetten. Daarbij moet de territoriale integriteit van Syrië worden gewaarborgd. Ze hebben afgesproken dat ze besprekingen daarover nog dit jaar in Rusland voortzetten. In de slotverklaring van de top in Teheran staat dat ze streven naar een diplomatieke oplossing met bemiddeling van de Verenigde Naties.

Erdogan, Raisi en Poetin bij hun top in Teheran - AFP