Japan en IOC stellig: Olympische Spelen gaan door

De Olympische Spelen van Tokio moeten "tegen elke prijs" komende zomer worden gehouden. Dat zegt de Japanse oud-schaatsster Seiko Hashimoto die nu als staatssecretaris van haar land de Olympische Spelen in haar takenpakket heeft.

Hashimoto reageert met haar uitspraak op een interview dat John Coates gaf aan het persbureau AFP. Daarin zei de vice-voorzitter van het IOC dat, met of zonder coronavaccin, de Spelen vanaf 23 juli 2021 plaatsvinden.

'Vaccin noodzakelijk'

Coates zag het in mei nog een stuk somberder in. "We hebben echt een probleem, want er komen sporters uit 206 landen naar de Spelen", zei hij toen. "We moeten ervan uitgaan dat er tegen die tijd nog geen vaccin is. Of in ieder geval niet genoeg om met de hele wereld te delen."

Inmiddels is hij dus een stuk positiever gestemd, net als het hoofd van het organisatiecomité, Toshiro Muto. Die gaf eerder al diezelfde boodschap af.

De inwoners van Japan zijn daarentegen in toenemende mate sceptisch over het doorgaan van de Spelen, zo blijkt uit peilingen. Later dit jaar moet duidelijk worden of er publiek welkom is en welke maatregelen er verder nodig zijn om het evenement veilig te kunnen organiseren.