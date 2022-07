Hitterecords in West-Europa, ook branden op diverse plekken

In en om Londen waren meerdere branden, onder meer in huizen, restaurants en in bermen. Ook stond een park ten zuiden van Londen enige tijd in lichterlaaie. Vanwege de hoge druk op de brandweer riep burgemeester Khan een "groot incident" uit, een term die wordt gebruikt wanneer er grote rampen of terroristische aanslagen plaatsvinden.

West-Europa heeft een uitzonderlijk hete dag achter de rug. In het Verenigd Koninkrijk steeg de temperatuur voor het eerst sinds de metingen tot boven de 40 graden. Ook in Frankrijk sneuvelden talloze lokale hitterecords. In buurlanden België en Duitsland was het eveneens tropisch.

Terwijl een landelijke recordbrekende hittegolf aanhoudt in Engeland, staan meerdere huizen en tuinen in brand. Dit gebeurde in Dartford, net buiten de hoofdstad Londen. - NOS

Ook in Frankrijk was het - opnieuw - uitzonderlijk warm. In Parijs steeg de temperatuur tot 40,5 graden. Het is de derde keer dat het zo warm is in de Franse hoofdstad sinds de temperatuur officieel wordt bijgehouden. Volgens Météo France zijn in 64 Franse gemeenten vandaag hitterecords gebroken, met name in gebieden langs de westkust.

In de Gironde, de regio rond Bordeaux, is inmiddels 19.300 hectare bos verwoest door branden. Zo'n 2000 brandweerlieden zijn uitgerukt om de bosbranden tegen te gaan. In totaal zijn al 34.000 mensen geëvacueerd. President Macron bezoekt het rampgebied morgen, meldt BFMTV. Een man is opgepakt vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij een van de branden.

Jeugdkamp geëvacueerd

Ook in België moest de brandweer uitrukken voor twee natuurbranden. In de duinen van badplaats De Haan woedde korte tijd een brand, waardoor vijf geparkeerde auto's uitbrandden. Zes andere voertuigen zijn zwaar beschadigd geraakt.

In de gemeente Oudsbergen (Belgisch-Limburg) had de brandweer de handen vol aan een natuurbrand. Een gebied van vijf hectare stond in brand, waardoor een jeugdkamp moest worden geëvacueerd. Inmiddels is de brand onder controle. Op een ander kamp raakten tien kinderen bevangen door de hitte, van wie vier naar het ziekenhuis moesten worden overgebracht.

Bekijk hier dronebeelden van de natuurbrand: