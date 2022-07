Explosie van gasflessen op balkon in Bergen op Zoom

Op een balkon van een flat in Bergen op Zoom is vanmiddag een aantal gasflessen ontploft. Dat gebeurde nadat er in de flat brand was ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het vuur was na de explosies snel onder controle, meldt Omroep Brabant.

Meerdere flats hebben schade opgelopen. Een aantal appartementen werd ontruimd, voornamelijk vanwege de rookontwikkeling. De bewoners zijn korte tijd opgevangen in een nabijgelegen sporthal.

De bewoners van de flat waar de brand uitbrak kunnen vannacht niet thuis slapen, zegt een woordvoerder van de brandweer. Bewoners van omliggende woningen konden vanavond wel weer terug naar huis.