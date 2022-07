Geweld Sudan houdt aan, dodental loopt op

Bij aanhoudende gevechten tussen twee etnische groepen in het zuidoosten van Sudan zijn meer dan honderd doden gevallen. Ook vielen er zo'n 250 gewonden, meldt de regionale minister van Volksgezondheid.

Vorige week ontstonden er in de staat Blauwe Nijl gevechten tussen leden van de Hauta- en Birta-volken na de dood van een boer. Achterliggende oorzaak was een conflict tussen de etnische groepen over land.

Zondag stond het dodental op 65. Het zijn veelal jonge mannen, die omkwamen door vuurwapengeweld of messteken, zeggen de autoriteiten.

Ruim 17.000 mensen zijn voor het geweld gevlucht. De regionale minister van Volksgezondheid heeft de Verenigde Naties en andere internationale organisaties om hulp gevraagd. Er is vooral voedsel en medische hulp nodig.

Begin deze week heeft de regering het leger en paramilitaire groeperingen naar de regio gestuurd om het geweld te stoppen. Ook is er in de plaatsen Roseires, Damazin en de oostelijke stad Kassala een avondklok ingesteld om de rust te laten terugkeren.

Demonstraties

Demonstranten die vandaag in de hoofdstad Khartoem de straat op gingen vanwege het geweld in Blauwe Nijl zijn door veiligheidstroepen uit elkaar gedreven met traangas. Sinds het geweld uitbarstte zijn er meerdere demonstraties geweest.

De demonstranten vinden dat de militaire regering, die vorig jaar aan de macht kwam met een staatsgreep, etnische conflicten opstookt. Het land kent een lange geschiedenis van etnisch geweld.

"Dit zijn niet zomaar protesten, we willen naar het presidentiële paleis gaan en ervoor zorgen dat het onrecht tegen de Hauta stopt", zegt een 22-jarige betoger tegen persbureau Reuters. Anderen hielden borden vast en eisten dat de regering een einde maakt aan de onderdrukking van het Hauta-volk.