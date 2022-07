Schreuder schaaft verder aan Ajax dat wint van Salzburg, PSV wint Lichtstad-trofee

Ajax heeft het eerste oefenduel van het trainingskamp in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel winnend afgesloten. Tegen Red Bull Salzburg werd het 3-2 voor de ploeg van trainer Alfred Schreuder. Over elf dagen staat de eerste officiële wedstrijd van Ajax op het programma, dan is PSV de tegenstander in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Langzamerhand is de coach van de Amsterdammers dus aan het schaven aan zijn basiselftal. Schreuder stuurde in de eerste helft zijn beoogde basisspelers het veld op met onder meer aankopen Steven Bergwijn en Owen Wijndal aan de aftrap. Waar veel van de kandidaten voor de basis in het oefenduel met KAS Eupen van vrijdag nog werden vervangen in de rust, bleven tegen Salzburg veel spelers ook in de tweede helft op het veld. Voor het duel stak de selectie van Ajax oud-ploeggenoot Sébastien Haller een hart onder de riem. Bij de Fransman is teelbalkanker geconstateerd.

Alleen Mohammed Kudus werd na 45 minuten spelen vervangen door Davy Klaassen. Op dat moment had de Ghanees zich al een paar keer goed laten zien. Eerst werd hij alleen voor de doelman gezet door Dusan Tadic, maar wist hij de openingstreffer niet te maken. Vlak voor rust was het wel raak voor Kudus toen hij een afgemeten voorzet van Bergwijn hard binnenkopte (1-2).

Tadic had Ajax daarvoor vanaf de strafschopstip op voorsprong gebracht, Nicolas Capaldo maakte vijf minuten daarna de 1-1 voor Salzburg. Na een fraaie combinatie tussen Steven Berghuis, Klaassen en Kenneth Taylor zorgde laatstgenoemde vlak na rust voor de 1-3. Na een uur spelen kregen de 'basisspelers' van Ajax rust en kwamen er zeven nieuwe namen binnen het veld. Een van die nieuwe krachten, Sean Klaiber, ging tot twee maal toe in de fout. De eerste keer bleef dat nog zonder gevolgen, maar bij zijn tweede miskleun wist Benjamin Sesko te scoren.

Alfred Schreuder instrueert zijn spelers tijdens het duel met Red Bull Salzburg - ANP

De landskampioenen van Nederland en Oostenrijk kwamen in het vervolg niet meer tot scoren en mogen nu hun blik gaan richten op hun volgende wedstrijden. Ajax oefent zaterdagmiddag in Oostenrijk nog tegen het Duitse Eintracht Frankfurt en vliegt een dag later terug naar Amsterdam, waar de club op 26 juli een benefietwedstrijd speelt tegen Sjachtar Donetsk. Trainingskamp De wedstrijd tegen Salzburg was voor Ajax de vijfde in aanloop naar het nieuwe seizoen. Eerder speelden de Amsterdammers al tegen SV Meppen (3-0), SC Paderborn (2-5), Lokomotiva Zagreb (3-0) en KAS Eupen (1-1).

PSV wint Lichtstad-trofee PSV boekte in aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal een klinkende 5-0 zege op stadgenoot FC Eindhoven. In het Philips Stadion zorgden Yorbe Vertessen, Ismael Saibari (2x), Marco van Ginkel en Jeremy Antonisse voor de doelpunten. Waar trainer Ruud van Nistelrooij afgelopen zaterdag nog startte met zijn beoogde elf basisspelers in de oefenwedstrijd tegen Villarreal (1-2), koos hij er bij de strijd om de zogeheten Lichtstad-trofee voor om vooral de reservekrachten binnen de lijnen te brengen vanaf de aftrap. Veel maakte het niet uit want na iets meer dan een half uur spelen stond het al 3-0 voor PSV. De eerste treffer van Ismael Saibari was daarbij de fraaiste. Na een scherp steekpassje van Johan Bakayoko stiftte de Marokkaans jeugdinternational de bal mooi over keeper Nigel Bertrams heen.

Ismael Saibari viert een treffer met Marco van Ginkel - Orange Pictures