Extreme hitte past in trend, laten deze drie diagrammen zien

In het hele land is het tropisch warm vandaag. De hoogste temperatuur werd aan het eind van de middag in Maastricht gemeten: maar liefst 39,5 graden. Daarmee behoort 19 juli 2022 tot de warmste dagen sinds het begin van de metingen. Lange tijd was de 38,6 graden in 1944 het hitterecord. In juli 2019 werd dat record op twee dagen gebroken, vandaag gebeurde dat voor de derde keer.

Deze temperaturen passen in een trend. Aan de hand van drie afbeeldingen laten we zien wat er aan de hand is met ons weer en waarom we deze hitte in de toekomst vaker kunnen verwachten.

Dagen boven 35 graden in Nederland

"Zulke temperaturen zijn nu echt nog wel uitzonderlijk", zegt Karin van der Wiel, klimaatwetenschapper bij het KNMI. Sinds het begin van de metingen van het KNMI, in 1901, kwam het in De Bilt maar negen keer voor dat het meer dan 35 graden werd. Vandaag was het met 35,5 graden de tiende keer.

Het weerstation van het KNMI in De Bilt ligt in het midden van Nederland en wordt vaak gebruikt als graadmeter voor het weer in het hele land.

Extreme hitte in De Bilt tot vandaag: