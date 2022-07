Zandvoortse badgasten behoeden walvis voor aanspoelen

In Zandvoort zijn badgasten vanmiddag een spitssnuitdolfijn te hulp geschoten. Het dier, eigenlijk een walvissoort, spoelde bijna aan op het strand. "Wat dat betreft was het mazzel dat het vandaag druk was", zegt een woordvoerder van hulporganisatie SOS Dolfijn.

"Het zal niet gemakkelijk zijn geweest om het dier terug te duwen: volwassen spitssnuitdolfijnen zijn rond de 4,5 meter lang en wegen een paar ton", zegt woordvoerder Annemarie van den Berg bij NH Nieuws.

Er zijn zeker twee spitssnuitdolfijnen gezien voor de kust vandaag, mogelijk meer. Van den Berg maakt zich zorgen over de dieren. "Het is verontrustend omdat dit echte diepzeedieren zijn die niet goed weten te overleven in de Noordzee."

SOS Dolfijn is samen met de KNRM en de reddingsbrigade bezig met een grote actie om de dieren te redden. Eerst worden ze gelokaliseerd waarna boten tussen de walvissen en de kust in varen. "Zo willen we voorkomen dat ze nog een keer richting de kust zwemmen."

Het dier dreigde vanmiddag te stranden: