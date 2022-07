Meer dan twintig doden en tientallen gewonden bij botsing in Egypte

In het zuiden van Egypte zijn 23 mensen om het leven gekomen toen hun bus tegen een aan de kant geparkeerde vrachtwagen botste. Het ongeval vond plaats op een snelweg richting hoofdstad Caïro. Zeker dertig andere passagiers raakten gewond.

De vrachtwagenchauffeur had zijn voertuig aan de kant gezet om een lekke band te repareren, melden plaatselijke autoriteiten. De bus reed in volle vaart tegen de achterkant van de vrachtwagen aan.

Op foto's is te zien dat de voorkant en een zijkant van de bus door de botsing volledig zijn verwoest. Alle gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Verkeersongevallen komen vaak voor in Egypte. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven elk jaar ongeveer 10.000 mensen door het verkeer in het land, dat 102 miljoen inwoners telt. De meeste incidenten worden veroorzaakt door chauffeurs die te hard rijden of zich niet aan de juiste rijbaan houden.