Nieuwe VN-prijs voor Nederlandse vinding om water te besparen

Het Nederlandse bedrijf Hydraloop voor waterrecycling heeft een VN-prijs voor innovatie gewonnen. Het is voor het eerst dat de WIPO-prijs is uitgereikt. Er wordt gekeken naar de manier waarop personen en bedrijven innovatieve oplossingen en creativiteit gebruiken om een verschil te maken.

Hydraloop, met het hoofdkantoor in Leeuwarden, ontwierp een systeem dat badwater, water van de wasmachine of van de airconditioning hergebruikt. Het water wordt opgevangen en gereinigd en kan daarna worden gebruikt om de wc door te spoelen, de tuin te besproeien of een zwembad bij te vullen. Het zuiveren gebeurt zonder filters of chemische middelen. Met het systeem kan tot 45 procent water worden bespaard.

Wereld verbeteren

WIPO staat voor World Intellectual Property Organization. De VN-organisatie die wereldwijd patentaanvragen registreert bestaat sinds 1967. Het WIPO Global Awards Program reikte ook prijzen uit aan ondernemers uit China, Japan en Singapore. Zij kregen de prijs voor het in een vroeg stadium ontdekken van kanker, energiebesparende verlichting, de diagnose van dementie en een verbeterde medische beeldvorming.

De winnaars werden geselecteerd uit 272 inzendingen uit 62 landen. "Ze werken alle vijf aan het verbeteren van de wereld", zei directeur-generaal Daren Tang bij de prijsuitreiking. "Ze krijgen steun van WIPO om hun bedrijf te helpen groeien."

Tang is trots dat de nieuwe VN-prijs personen en bedrijven kan helpen bij het inzetten van hun patenten voor positieve veranderingen. "Zo ontstaat een gemeenschap van rolmodellen die onze visie delen dat intellectueel eigendom iedereen, overal kan helpen."