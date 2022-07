Weer Queerfestival in Seoul, 'maar de rechten gaan achteruit'

Voor het eerst sinds corona mogen lhbti'ers en sympathisanten in Seoul weer de straat op voor het Queerfestival. Toch valt er weinig te vieren; rechten van seksuele minderheden staan onder druk in Zuid-Korea. Discriminatie van homo's, lesbiennes en trans personen is aan de orde van de dag, zeggen belangenorganisaties.

Gedanst wordt er door de duizenden deelnemers aan het festival, ook wel de Pride genoemd. Veelal onder paraplu's, het regent pijpenstelen. Het is voor eerst in drie jaar dat er weer een vergunning wordt verleend voor het festival. Vanwege corona werden grotere evenementen in Korea lange tijd in de ban gedaan. Dat het evenement in zijn huidige vorm kon doorgaan, is geen vanzelfsprekendheid.

Een week eerder stelde burgemeester van Seoul Oh Se-hoon dat de gemeente zijn terrein mogelijk niet meer beschikbaar stelt als er tijdens de Pride 'te veel bloot' te zien zou zijn. Het is de stem van de conservatievere stroom in Korea, die onder de nieuwe president Yoon verder aan zichtbaarheid heeft gewonnen. Tijdens een tegendemonstratie rond het festival scandeert een grote groep Koreanen anti-homoleuzen.

Strijd voor betere rechten

"Korea wordt door de buitenwereld in veel opzichten misschien gezien als ware een ontwikkeld land op het gebied van mensenrechten", zegt Shim Ki-Yong. Hij is oprichter van Dawoom, een organisatie die zich inzet voor betere rechten van seksuele minderheden. "Waar het gaat om de rechten van de lhbti-gemeenschap gaat het hier achteruit, of is er sprake van stilstand."

Ondanks een tegendemonstratie genoten de deelnemers van het festival: