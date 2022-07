Rotterdam eert Jules Deelder met pleintje

Rotterdam eert de in 2019 overleden dichter en nachtburgemeester van de stad, Jules Deelder. Hij krijgt krijgt vlak bij zijn oude stamcafé een eigen pleintje. De nu nog naamloze plek ligt tussen de Nieuwe Binnenweg, de Van Speykstraat en de Josephstraat en gaat het J.A. Deelderplein heten.

Het idee voor een straatnaam voor de ras-Rotterdammer kwam van zijn weduwe en zijn dochter, zegt Jantje Steenhuis, voorzitter van de straatnamencommissie, bij Rijnmond.

De plek die straks het J.A. Deelderplein gaat heten, ligt in de omgeving waar Deelder altijd was. Vlak bij zijn huis, zijn stamcafé Ari en naast het bekende gevelgedicht 'De omgeving van de mens is de medemens', vertelt Steenhuis. "Die plek ademt Deelder."

Eind volgend jaar moet het naambordje worden onthuld. Het plein wordt eerst opgeknapt.