Zoektocht in Brabantse waterplas naar sinds 1974 vermiste vrienden

De politie in Noord-Brabant is begonnen aan een zoektocht naar twee mannen die al 46 jaar worden vermist. De lichamen van vrienden Piet Hölskens en Hans Martens zitten mogelijk in een auto onder het zand op de bodem van waterplas De Brink in Liessel.

De 21-jarige Martens en 22-jarige Hölskens stapten in maart 1974 om 03.00 uur 's nachts in de auto nadat ze in een kroeg in Deurne waren geweest. Ze zijn daarna nooit meer gezien. De auto waarin ze zaten, is ook niet teruggevonden.

Een gespecialiseerd bedrijf is vanmorgen op twee plekken in het meer begonnen met zoeken. Na eerdere zoektochten naar de vrienden in het water bleek dat er op die plekken een metalen voorwerp ligt. Of dat de auto van de vrienden is, moet blijken.