Bayern maakt komst De Ligt bekend; hereniging met Mazraoui en Gravenberch

De 38-voudig Oranje-international sluit zo een periode van drie jaar in Italië af. In Turijn heeft De Ligt er een periode met wisselend succes opzitten. In zijn eerste seizoen trof hij Maurizio Sarri als trainer en onder die excentrieke oefenmeester had De Ligt het niet altijd makkelijk.

Van twijfelgeval naar leider

Hij liet in dat eerste jaar geen grote indruk achter. Met de routiniers Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci en de jonge Turk Merih Demiral had De Ligt fikse concurrentie voor een plek in het hart van de Turijnse defensie.

In zijn tweede seizoen kwam hij als winnaar uit die strijd. De Ligt werd belangrijker, was onbetwist en zag Demiral uiteindelijk eieren voor zijn geld kiezen en naar Atalanta verkassen.

Afgelopen voetbaljaargang maakte De Ligt eindelijk écht indruk. In zijn spel deed hij in alles weer denken aan de speler die met Ajax in 2018/2019 de halve finales van de Champions League bereikte. Daarbij liet hij weten steeds meer gewend te zijn aan het nieuwe leven in Italië.