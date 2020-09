Tour haalt opgelucht adem: geen positieve tests onder renners

Tijdens de testronde op de rustdag in de Tour de France is geen enkele renner die nog in koers is positief getest op het coronavirus. Dat meldt de Franse sportkrant L'Équipe. Zodoende lijken alle ploegen gewoon van start te kunnen gaan in de tiende etappe van Île d'Oleron naar Île de Ré.

Of ook alle begeleiders negatief zijn getest, is nog niet bekend. Alle teambussen zijn inmiddels wel aangekomen bij de start.

Volgens het vooraf opgestelde protocol ondergingen alle renners en stafleden van de 22 ploegen in koers zondag na de etappe of maandag een coronatest. De regel is dat bij twee besmettingen binnen een ploeg het hele team naar huis moet.

Onrust bij Deceuninck-QuickStep

Binnen de ploeg van Deceuninck-QuickStep werd vanochtend één staflid opnieuw getest. Volgens ploegleider Patrick Lefevere ging het om de buschauffeur en werd hij met een ambulance opgehaald bij het teamhotel, wat leidde tot speculaties over een mogelijke coronabesmetting.