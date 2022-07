Methanol gevonden in lichamen slachtoffers Zuid-Afrikaanse club

In het bloed van de 21 tieners die ruim drie weken geleden dood werden gevonden in een club in de Zuid-Afrikaanse plaats East London, is de giftige stof methanol gevonden. Dat hebben de autoriteiten in de provincie Oost-Kaap laten weten na sectie op de lichamen.

Onderzocht wordt nog of het gehalte methanol zo hoog was dat het ook tot de dood heeft kunnen leiden, zei de adjunct-topman van de provinciale gezondheidsdienst op een persconferentie. De onderzoeken worden gedaan in een laboratorium in Kaapstad.

Methanol is een zeer giftige vorm van alcohol die in de industrie gebruikt wordt als onder meer bestrijdingsmiddel, oplosmiddel of als brandstof. Het wordt niet gebruikt bij de productie van alcoholhoudende dranken. Niet duidelijk is hoe de jongeren de methanol binnenkregen.

Alcoholvergiftiging

De afgelopen tijd zijn alcoholvergiftiging en koolmonoxidevergiftiging al uitgesloten als doodsoorzaken, ook al werden de stoffen wel gevonden in de lichamen van alle slachtoffers.

De vondst van de lichamen op 26 juni veroorzaakte een grote schok in Zuid-Afrika. Veel lichamen lagen op tafels en banken. Anderen stierven op weg naar of in ziekenhuizen. De jongeren vierden het begin van de zomervakantie.

De eigenaar van de horecazaak en verschillende medewerkers werden opgepakt, onder meer vanwege de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Ze zijn inmiddels vrijgelaten, maar nog wel verdacht.