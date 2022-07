Medewerker Gelders ziekenhuis ontslagen die in dossiers naar borstenfoto's keek

Het Rijnstateziekenhuis in Zevenaar heeft onlangs een medewerker ontslagen die zonder doel en toestemming foto's van borsten uit patiëntendossiers bekeek. Het ging bijvoorbeeld om foto's van mensen die een borstverkleining hadden ondergaan.

Het ziekenhuis stuurde patiëntes die het aangaat onlangs een brief, waarin ze van het feit op de hoogte werden gebracht, schrijft Omroep Gelderland. De regiozender sprak met een meisje van 17, dat vorig jaar een borstverkleining onderging.

"In de brief staat alleen dat iemand twee keer in mijn dossier heeft gekeken die dat eigenlijk niet mocht doen", zegt ze. "Maar dan denk je meteen, hoe kan dat? Wat heeft hij ermee gedaan? Mijn hoofd staat niet op de foto's, maar mijn gegevens staan wel allemaal in dat dossier. Ik vind het echt een heel naar idee."

Rijnstate bevestigt op de eigen website dat het gaat om inzage in 164 dossiers. Of dit alleen gaat om patiënten die net als dit meisje behandeld zijn op de locatie in Zevenaar is niet duidelijk. Ook wil het ziekenhuis niet kwijt of het allemaal dossiers zijn van vrouwen die een borstoperatie ondergingen.