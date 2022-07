Pogacar houdt woord en valt aan, Vingegaard geeft geen krimp in eerste Pyreneeënrit

De eerste Pyreneeënetappe van deze Tour de France heeft niet tot verschuivingen in de top van het algemeen klassement geleid. Tadej Pogacar probeerde het wel, maar geletruidrager Jonas Vingegaard kraakte niet. De ritzege was voor Hugo Houle, die een solo succesvol afrondde. De dag na de laatste rustdag van deze Tour waren er vier gecategoriseerde cols opgenomen in het parcours. De zwaarste twee lagen in de laatste zestig kilometer: de Port de Lers en de Mur de Péguère. In de 178,5 kilometer lange etappe was er op twee fronten strijd: om de ritzege en om de gele trui. Pogacar maakt woorden waar Pogacar had het op de rustdag al aangekondigd: "Bij elke mogelijkheid, op elke beklimming ga ik proberen aan te vallen. Ik ga alles geven en wil nergens achteraf spijt van hebben." En die woorden maakte de 23-jarige Sloveen helemaal waar. Op de voorlaatste klim van de dag demarreerde hij meerdere keren en zelfs in de afdaling probeerde hij Jonas Vingegaard uit zijn wiel te krijgen, maar zijn pogingen waren tevergeefs.

Op de Port de Lers, de voorlaatste klim van de 16de etappe naar Foix, probeert Tadej Pogacar de gele trui al aan te vallen. Maar Jonas Vingegaard geeft geen krimp. - NOS

Op de slotklim bleven aanvallen van de nummer twee van het klassement uit. Het tempo werd bepaald door de Jumbo-Visma-ploeg en Pogacar bleef in het wiel zitten van Vingegaard. Geraint Thomas, derde in het klassement, kon het tempo niet volgen en moest de andere favorieten even laten gaan. In de afdaling kon de Brit weer aansluiten. In de lange afdaling die volgde ondernam Pogacar ook geen pogingen meer. De verschillen in het klassement bleven dus gelijk. "We hebben laten zien dat we met zes man in staat zijn de koers te controleren in de Pyreneeën", laat ploegleider Grischa Niermann na de finish weten.

"We krijgen nog twee zware etappes hier, maar we mogen blij zijn met deze dag. Vingegaard ziet er goed uit, dat geeft vertrouwen voor de ploeg." Ook Vingegaard zelf toont zich tevreden na de eerste Pyreneeënetappe. "Ik verwachtte zijn aanvallen. we hebben het goed gedaan als team." Pogacar moet het vanaf woensdag met een helper minder doen. De Spanjaard Marc Soler was ziek en reed in de zestiende etappe de hele dag ver achter het peloton. Hij kwam ver buiten de tijdslimiet binnen Grote kopgroep De andere strijd ging om de dagzege en daar wilden veel renners zich in mengen. Liefst 29 renners vormden de vlucht van de dag. Neilson Powless gaf daarvoor de aanzet en kreeg onder anderen Wout van Aert, Dani Martínez, Brandon McNulty en Aleksandr Vlasov mee, Nils Eekhoff hield de Nederlandse eer hoog in de vlucht van de dag.

De Avondetappe Dione de Graaff blikt vanavond vanaf 21.25 uur terug op de zestiende etappe in De Avondetappe. Aan tafel zitten Michiel Elijzen, Jos Hayen en Stef Clement. De Avondetappe is te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1.

De groep kreeg een grote voorsprong van ongeveer acht minuten. De harmonie in de grote groep was echter ver te zoeken, meerdere renners plaatsten demarrages. Onder anderen Damiano Caruso, Michael Woods en Michael Storer probeerden het, maar werden bijgehaald. Hugo Houle wilde het wel solo proberen en de Canadees had meer succes. Bergop werd het gat alleen maar groter op de achtervolgers en hij bereikte als koploper de top van de slotklim. In de afdaling hield de 31-jarige renner van de Israel-ploeg stand en hij boekte zodoende zijn eerste ritzege in een grote ronde. Eerbetoon aan overleden broer Daarmee is de missie van Houle voltooid: een eerbetoon brengen aan zijn tien jaar geleden overleden broer Pierrik, met wie hij altijd samen naar de Tour keek. "Ik had één droom, namelijk een etappe winnen voor mijn broer. Deze is voor hem. Ik heb er tien jaar voor gevochten."

Hugo Houle - Reuters