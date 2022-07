Minder besmettingen: zomerpiek corona lijkt over hoogtepunt heen

De afgelopen week zijn voor het eerst sinds eind mei minder coronabesmettingen gemeld. Daarmee lijkt de zomerpiek over zijn hoogtepunt heen. Het RIVM heeft 11 procent minder positieve coronatests geregistreerd dan een week eerder, 38.470 tegen 43.220.

Twee weken geleden stelde het RIVM al dat de piek in zicht was.

Het aantal mensen dat zich liet testen, daalde afgelopen week ook, met 6 procent. Het R-getal van 4 juli staat op 0,99, wat betekent dat mensen die het virus hebben niet meer dan één ander besmetten.

Het aantal ziekenhuisopnamen is afgelopen week wel gestegen, met 29 procent. Er werden 721 mensen in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 638 puur vanwege de gevolgen van een coronabesmetting, dus niet in combinatie met andere aandoeningen. Een week eerder waren er 561 ziekenhuisopnamen, waarvan 495 met alleen covid.

Het aantal coronapatiënten op de IC bleef relatief laag en stabiel (-7 procent), er waren 40 nieuwe IC-opnamen. De afgelopen week overleden 30 mensen aan de gevolgen van corona, tegen 17 de week ervoor.

Vooral in en om Amsterdam

De aanwezigheid van het virus in het rioolwater was in de week van 4 tot en met 10 juli vrijwel gelijk aan de week ervoor, maar steeg in de drie dagen erna weer met 14,6 procent. Het was opnieuw het hoogst in en om de grote steden, met name in Amsterdam en omstreken.

De variant die het meest werd gesignaleerd in het rioolwater was de omikronvariant BA.5. Andere varianten komen in veel mindere mate voor of lijken te verdwijnen.

De centaurusvariant van omikron, BA.2.75, wordt nog niet genoemd in de weekcijfers van het RIVM. Deze nieuwe subvariant kan volgens wetenschappers in het najaar dominant worden.

Tot en met afgelopen zondag zijn er 2,4 miljoen herhaalprikken gezet. Die zijn voor mensen boven de 60, mensen met een ernstig verminderde weerstand en bewoners van verpleeghuizen. Van die groep heeft bijna de helft (49,3 procent) een herhaalprik gehaald.