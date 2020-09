Opnieuw brand op olietanker voor kust Sri Lanka

Op een olietanker voor de kust van Sri Lanka is opnieuw brand uitgebroken. Vorige week stond de tanker ook al in brand, maar zondag werd die geblust.

Het vuur is door de harde wind en de hoge temperaturen aan boord opnieuw opgelaaid. De bevelhebber van de marine waarschuwde al voor een nieuwe brand, omdat de constructie van het schip nog erg heet was. Het schip bevindt zich nu op ruim 50 kilometer van de kust.

Volgens de Sri Lankaanse autoriteiten is de brand onder controle. Wel zouden er nog vlammen uit de tanker komen. Schepen en helikopters uit Sri Lanka en India zijn bezig met blussen.

Potentiële milieuramp

De tanker New Diamond vaart onder Panamese vlag en heeft zo'n 2 miljoen vaten olie aan boord. Er wordt gevreesd voor een milieuramp als dat in het water terecht zou komen. Onderzoekers waren gisteren net onderweg naar de tanker om te kijken hoeveel milieuschade is aangericht, toen de brand opnieuw uitbrak.

Het ging vorige week mis toen er in de machinekamer brand ontstond. Een bemanningslid kwam daarbij om het leven, een ander raakte gewond. De rest van de bemanning kwam ongeschonden van boord.