EK voorbij voor Oranje-aanvalster Martens vanwege voetblessure

Lieke Martens heeft de EK-selectie van het Nederlands elftal in Engeland verlaten vanwege een voetblessure. De 29-jarige aanvalster, die in 2017 werd uitgeroepen tot beste speelster van de wereld, liep de kwetsuur op in de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland. Oranje speelt zaterdag in de kwartfinales tegen Frankrijk.

"Dit is verschrikkelijk nieuws voor Lieke en voor ons. Ze heeft zich dit toernooi ten volle ingezet voor het team. Het is heel jammer dat haar EK zo moet eindigen", zegt bondscoach Mark Parsons over de nieuwe tegenslag voor zijn ploeg.