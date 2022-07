Oud-minister Dijsselbloem voorgedragen als burgemeester van Eindhoven

Jeroen Dijsselbloem (PvdA) wordt de nieuwe burgemeester van Eindhoven. Hij wordt de opvolger van VVD'er John Jorritsma, die vorig jaar aankondigde zijn termijn van zes jaar als burgemeester niet te willen verlengen.

De voormalige minister Financiën is een geboren Eindhovenaar en voldoet volgens Omroep Brabant daarom uitstekend aan de functieomschrijving. De nieuwe burgemeester moest vooral korte lijntjes hebben met zowel Brussel en Den Haag als de wijken in de stad. Daarnaast moest hij of zij charisma en zelfvertrouwen hebben.

De voordracht wordt nu voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, die deze vervolgens adviseert aan de Kroon. Uiteindelijk zet de koning zijn handtekening onder de benoeming.

Naar de functie solliciteerden elf mannen en zeven vrouwen, onder wie vijftien (voormalige) wethouders of burgemeesters.