Tweede verdachte aangehouden voor dodelijke schietpartij Rotterdam

In het onderzoek naar een dodelijke schietpartij in Rotterdam is gisteravond een tweede verdachte aangehouden. De politie meldt dat het gaat om een 31-jarige man uit Rotterdam, die is opgepakt in Spijkenisse. Er werd al een week naar hem gezocht.

Vorige week maandag werd een man van 31 doodgeschoten bij metrostation Coolhaven. Een dag later werd de eerste verdachte aangehouden, een 34-jarige man uit Steenbergen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en vuurwapenbezit.

Beide verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Het Openbaar Ministerie zegt dat er bij de schietpartij over en weer werd geschoten. Van het incident zijn camerabeelden gemaakt, die zijn onderzocht door de politie. Daaruit bleek dat de vandaag opgepakte man waarschijnlijk aanwezig was bij het schietincident.

Getuigen zeiden tegen de politie dat er een donkere auto wegreed na de schietpartij. Vorige week werd die auto gevonden in Rotterdam-Ommoord. Er zaten kogelgaten in.

Slachtoffer vriend van zangeres Sarita Lorena

Volgens verschillende media is het slachtoffer de dj en producer Siki Martina. Hij werkte als producer aan nummers van Frenna en Rich Kalashh en was de dj van rapper SXTEEN. Ook was hij de vriend van zangeres Sarita Lorena, die dit seizoen deelnemer is van het programma Beste Zangers, meldde RTV Rijnmond.

Waarom de man werd doodgeschoten, is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is niet uitgesloten dat er nog meer mensen worden opgepakt.