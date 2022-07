Wiegman hoopt tegen Spanje weer op de bank te zitten: 'Maar moet afwachten'

Ze deden hun uiterste best om het virus buiten de bubbel van de ploeg te houden, maar toch wist Sarina Wiegman, de bondscoach van de Engelse voetbalsters, de dans niet te ontspringen bij het EK. Afgelopen vrijdag bleek ze corona onder de leden te hebben en dus kon ze niet later op de dag plaatsnemen op de spelersbank tijdens het duel met Noord-Ierland.

"We doen heel voorzichtig, maar het is erg onzichtbaar", klinkt het haast verontschuldigend dinsdagmiddag tijdens een persconferentie per video, daags voor de kwartfinale tegen Spanje. Tegen Noorwegen ontbrak verdedigster Lotte Wubben-Moy al wegens corona en inmiddels heeft ook reservekeepster Hannah Hampton een positieve test afgeleverd.

Flexibel en creatief

Wiegman, die de afgelopen dagen tijdens de trainingen afstand hield en een mondkapje droeg, heeft goede hoop dat ze woensdagavond in Brighton weer langs de zijlijn kan plaatsnemen. "Ik voel me goed, maar moet nog wachten. En als ik er niet bij kan zijn, weten we hoe ik er op een andere manier bij zal zijn."

Tijdens de confrontatie met Noord-Ierland, dat uiteindelijk met 5-0 onder voet gelopen werd, had ze voortdurend contact met de staf en speelsters op de bank. "Als het nodig mocht zijn, doen we dat morgen weer", bekijkt de Haagse de kwestie nuchter. "Als er een positief resultaat is, moeten we flexibel en creatief zijn en het werk doen met degenen die fit zijn."