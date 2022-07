Vanavond op tv: Wat als Rusland geen gas meer levert? • Moskou aan de Middellandse Zee

Het Internationaal Energieagentschap sprak gisteren van "code rood voor Europa omdat Rusland steeds meer de gastoevoer afknijpt, gecombineerd met andere leveringsproblemen". Europese landen moeten zo snel mogelijk het gasverbruik minderen, de voorraden aanvullen en de noodplannen op elkaar afstemmen, zegt het agentschap. Hoe staan we er op dat gebied voor? Te gast is energiedeskundige Lucia van Geuns van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.

Het Russische staatsbedrijf Gazprom heeft meerdere klanten gemeld dat door "overmacht" de gasleveringen niet meer gegarandeerd kunnen worden. Het zou gaan om leveringen via Nord Stream 1. Er werd al gevreesd dat Rusland het onderhoud aan die pijpleiding zou aangrijpen om de gastoevoer naar Europa verder te beperken of te stoppen.

Schichtige Russen op Cyprus

Cyprus is sinds de oorlog in Oekraïne geen paradijs meer voor Russische miljonairs. In de jachthavens zijn ligplaatsen leeg en in de winkelstraten blijven de klanten weg. Maar daar komen soms nieuwe rijken voor in de plaats, merkt Europa-correspondent Saskia Dekkers.

Voor haar serie 'de Nieuwe muur' over het snel veranderende Europa na de Russische inval, ging ze naar de Cypriotische havenplaats Limassol. Daar zag ze schichtige Russen en hoorde ze over rijke Oekraïners.