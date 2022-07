Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij dood verdronken man in Gent

De Nederlandse politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 53-jarige man in Gent. Het slachtoffer werd zondag door twee mannen in het water gegooid en verdronk.

De 19-jarige verdachte is in Nederland opgepakt en verhoord. Het Openbaar Ministerie Oost-Vlaanderen heeft om zijn overlevering gevraagd. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht.

Uit onder meer camerabeelden zou blijken dat het 53-jarige slachtoffer zondagmorgen het water was ingegooid op de Lousbergsbrug in het oosten van de Gentse binnenstad. Hij werd volgens getuigen aan zijn handen en voeten vastgehouden en het water in 'gejonast'. Het Belgische Openbaar Ministerie houdt het op 'duwen'. Volgens Belgische media is het slachtoffer een Ugandese man die in België woonde.

Getuigen belden de hulpdiensten, die de man uit het water haalden. Hij werd gereanimeerd, maar kon niet meer gered worden. De brug was een groot deel van de dag afgesloten vanwege politieonderzoek.