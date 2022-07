Hilgers: 'Vorig jaar was ik een ton waard, nu zes miljoen. Da's fors, hè?'

Zichtbaar relaxed komt Mees Hilgers aangelopen op het trainingscomplex van FC Twente. Met zijn modieuze beige slippers en brede glimlach neemt hij uitgebreid de tijd om te vertellen over zijn jeugd, zijn doorbraak en zijn toekomst. De 21-jarige centrale verdediger is door de Twente-fans uitgeroepen tot talent van het jaar en is op de plek waar hij al een groot deel van zijn leven komt. Als klein jochie van elf wordt Hilgers gescout en daarna doorloopt hij de hele jeugdopleiding van de Tukkers. Nu bereidt hij zich voor op de derde voorronde van de Conference League. De verdiende beloning na het afgelopen droomseizoen van Twente, waarin de club knap vierde werd.

Voorronde Conference League FC Twente speelt op 4 augustus in de derde voorronde van de Conference League zijn eerste officiele wedstrijd van het nieuwe seizoen, tegen de winnaar van Racing FC Union Luxemburg en het Servische FK Cukaricki.

Hilgers woont in Nijkerk als hij te horen krijgt dat hij in een selectie-elftal bij Twente mag spelen. Een droom, hij kent dan ook geen twijfel. Ook niet over het feit dat hij dagelijks meer dan 200 kilometer in de auto moet zitten en flink veel tijd moet investeren om die droom na te jagen. Als eerste vertrokken, als laatste weer thuis De wekker gaat in huize Hilgers als de meeste mensen nog op een oor liggen. Om 6.00 uur wordt hij opgepikt door een busje van de club. "Eerst de andere jongens ophalen in Barneveld en Ede en daarna de hele dag naar school in Twello", denkt Hilgers terug. Na schooltijd de voetbaltraining en vervolgens weer in het busje terug. Hilgers heeft pech. Hij woont het verst weg en rijdt de toeristische route naar huis. Om 20.30 uur is hij thuis. Als eerste vertrokken, als laatste weer terug. Hilgers houdt het een paar jaar vol, maar merkt dat het teveel wordt. "Ik viel gewoon in slaap op school. Ik had nog wel energie tijdens trainingen, maar vond school ook belangrijk. Je bent nog jong en weet niet of je het echt gaat maken als voetballer."

Mees Hilgers - ANP

Een ingrijpende beslissing volgt. Hoewel pas 16 jaar oud, gaat Hilgers op zichzelf wonen. Waar hij in Nijkerk, door de Indische roots van zijn moeder, kan rekenen op een uitgebreide rijsttafel, moet hij nu zelf koken. "Ik heb het geleerd uit de Allerhande. En van die verspakketten, heel handig. Alles staat erop. Precies wat je in stappen moet doen. Ben je met zeven euro tot een tientje klaar voor de avond." Het is even wennen, maar Hilgers is blij dat hij de keuze heeft gemaakt. "Ik zou het niet aanraden om als 16-jarige uit huis te gaan, maar het heeft mij wel geholpen. Vooral als persoon. Ik ben heel snel volwassen geworden."

Mees Hilgers - ANP

Met 24 wedstrijden in het eerste elftal beleeft de verdediger afgelopen seizoen zijn absolute doorbraak. "Ik ben er wel trots op", aldus de in mei 21 jaar geworden Hilgers, die er direct aan toevoegt dat hij "weet dat het nog veel beter kan". Van trainer Ron Jans krijgt hij vertrouwen. "Hij liet me gewoon staan toen concurrenten terugkwamen van een coronabesmetting of blessure. Daar ben ik hem dankbaar voor." Telefoontje van Slot Zijn goal in de derby tegen Heracles Almelo beschouwt Hilgers als een van de hoogtepunten. "Ik ben trots op wat ik heb laten zien en dat het ook wordt gezien door anderen. Niet alleen binnen de club, maar ook door andere clubs." Een van de clubs die interesse heeft getoond, is Feyenoord. Arne Slot, de trainer van de Rotterdammers, heeft zelfs telefonisch contact gezocht. "Met mijn zaakwaarnemer. Ik heb niet persoonlijk met hem gepraat. Er is wel contact geweest, en dat is er misschien nog steeds wel." Hilgers heeft nog een contract voor een jaar in Enschede, met een optie voor nog een jaar, en mag voor zes miljoen vertrekken. "Da's wel fors, hè?", zegt hij lachend. "Als ik thuis op de bank zit, vraag ik me weleens af of ik dat echt waard ben. Maar ik snap Twente wel. Ze willen het maximale eruit halen. Vorig jaar was ik een ton waard, nu opeens zes miljoen. Het kan snel gaan." Zelf wil hij zich er niet te veel mee bezighouden. "Dat helpt mij niet."

Mees Hilgers probeert een schot te blokken van Cyriel Dessers - ANP

Nog een seizoen in Enschede ziet de verdediger zeker zitten. "Het gevoel van vorig seizoen zorgt ervoor dat ik me hier fijn voel. Als ik weg zou gaan, komt het niet vanuit mij. Dan komt het vanuit de club die interesse heeft." Buitenland Hilgers heeft een duidelijk carrièrepad voor ogen. Een buitenlands avontuur is voorlopig niet aan de orde. "Ik vind dat ik nog te jong ben om nu naar het buitenland te gaan. Eerst lekker in Nederland blijven, waar mijn familie is, m'n vrienden en ik me het best kan ontwikkelen." "Ik denk dat ik nog drie of vier jaar in Nederland moet blijven, voordat ik zo'n stap zou maken. Ik zou het wel kunnen, maar voor de ontwikkeling van een jonge speler is het beter om langer in Nederland te blijven. Je kan beter iets later gaan, dan te vroeg", zegt hij. Na een half uur is Hilgers uitgepraat. Een sponsorbijeenkomst wacht. "Maar eerst nog even langs huis", waar hij inmiddels dus al vijf jaar woont. En waar de beige slippers vast een mooi plekje in de gang krijgen.