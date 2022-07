'Kleine bedrijven vinden aannemen ouderen en arbeidsbeperkten te groot risico'

Maar volgens hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen heeft Nederland niet alleen een personeelstekort, maar ook een "inclusietekort". "Dat betekent dat heel veel mensen buiten de arbeidsmarkt staan die wel zouden willen en kunnen werken. Maar ze worden gezien als risico, want als ze ziek worden, moet het loon tot twee jaar doorbetaald worden."

"De gemiddelde arbeidsdeelname in Nederland is hoog. Maar bij mensen met een beperking of wat oudere mensen is het verschil heel erg groot. In Scandinavië en Duitsland werken van die groep 35 procent meer mensen dan in Nederland."

Roekeloos gedrag

Henk Grifhorst is eigenaar van een kinderkledingwinkel in Amsterdam en strijdt al jaren tegen de regels voor loondoorbetaling. "Ik heb weleens een werknemer gehad die zich had laten tatoeëren op een plek waar de zon niet schijnt", zegt hij. "Die werd lang ziek, en daar ben ik dan verantwoordelijk voor. Terwijl de verzekeraar zegt: dat is roekeloos gedrag. Die betaalt niet uit. Waarom moeten ondernemers dat dan wel?"

Ook Kristel Groenenboom, eigenaar van een containerbedrijf, ziet de regels als grote last. "Containers bouwen is fysiek zwaar werk. We hebben een ziekteverzuim van 8 tot 10 procent. En langdurige ziekte kost enorm veel geld. Als iemand twee jaar uitvalt, kan dat tussen de 150.000 en 200.000 euro kosten."