Veiligheidsexperts: bodyguards hadden leven oud-premier Abe kunnen redden

De Japanse autoriteiten hebben toegegeven dat er fouten zijn gemaakt in de aanloop naar de aanslag. Zo kon de dader zonder veel problemen in de buurt van Abe komen.

Tussen een eerste gemist schot en het tweede schot, zaten 2,5 seconden. In die tijd had Abe in veiligheid gebracht kunnen worden of hadden beveiligers voor hem kunnen springen.

"Ze hadden moeten zien hoe de aanslagpleger zeer doelgericht naar de rug van Abe toeloopt en moeten ingrijpen", zegt ook Kenneth Bombace aan het persbureau. Zijn bedrijf beveiligde de huidige Amerikaanse president Joe Biden voordat hij werd beëdigd.

Volgens een ander groot Amerikaans beveiligingsbedrijf ontbrak een "veiligheidsring" rond de oud-premier en werd er nauwelijks gelet op het publiek.

De politie van Nara laat op antwoord van vragen van Reuters weten dat het "zeer toegewijd is om de beveiligingsproblemen te onderzoeken". De nationale politie zegt dat de dood van Abe het resultaat is van de een politiemacht die zijn taak niet goed uit heeft gevoerd. "We erkennen dat er problemen waren met hoe er op de locatie werd gereageerd. Bijvoorbeeld de manier waarop hij werd beschermd, maar ook de manier waarop de nationale politie betrokken was."

Tot de moord op Abe was het gebruikelijk dat politici dicht bij de kiezers konden komen. "Het was altijd veilig tijdens dit soort toespraken, er was simpelweg geen gevoel van gevaar", zei Paul Nadeau, universitair docent aan Temple Universiteit in Tokio daar al eerder over.