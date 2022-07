Amerikaanse voetbalsters winnen Gold Cup en plaatsen zich voor Spelen in Parijs

Terwijl het EK voetbal voor vrouwen nog in volle hevigheid voortduurt, is bij het equivalent in Noord- en Midden-Amerika de finale al achter de rug. Die is gewonnen door de Verenigde Staten.

De titelverdediger en regerend wereldkampioen rekende in het Mexicaanse Guadalupe met 1-0 af met olympisch kampioen Canada.

Behalve de bijbehorende Gold Cup leverde de eindzege de Amerikaanse vrouwen ook al een ticket op voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Om het tweede startbewijs namens de Concacaf, de bond voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, moet Canada in een play-off de strijd aangaan met Jamaica, dat in het duel om het brons Costa Rica met 1-0 versloeg.

Morgan vanaf elf meter

Onder het oog van FIFA-voorzitter Gianni Infantino nam Alex Morgan de enige treffer in de finale voor haar rekening. Zij passeerde doelvrouw Kailen Sheridan vanaf de penaltystip, nadat de Canadese Allysha Chapman een overtreding had begaan op Rose Lavelle. Het was voor Morgan al haar 118de doelpunt in het nationale shirt.