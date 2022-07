Barshim en Rojas vullen erelijst aan met WK-goud, Kipyegon opvolgster Hassan

De olympisch kampioen van Tokio levert een unieke prestatie met zijn derde mondiale titel in de buitenlucht op rij. Zijn geslaagde sprong over 2,37 meter is voldoende voor de titel in Eugene. - NOS

Woo, regerend wereldkampioen indoor en vierde op de Spelen van Tokio, kwam nog wel over 2,35 meter, maar daarna was de koek op. Gianmarco Tamberi, die op de Spelen in Tokio met Barshim voor het unieke moment zorgde met het emotionele besluit geen jump-off te doen voor de titel maar het goud te delen, eindigde met 2,33 meter op de vierde plaats. "Drie wereldtitels op rij bij het hoogspringen heeft nog nooit iemand gepresteerd", zei Barshim. "Ik heb inmiddels wel een grote naam in de sport, maar ik voel me niet de allerbeste. Het wereldrecord heb ik nog steeds niet in bezit." Dat record staat sinds 1993 op naam van de Cubaan Javier Sotomayor met 2,45 meter. Barshims hoogste sprong is 2,43 meter. Ook Rojas pakt derde wereldtitel op rij De Venezolaanse Yulimar Rojas won voor de derde keer op rij de wereldtitel bij het hink-stap-springen. Haar beste sprong was 15,47 meter. De erelijst van Rojas is indrukwekkend: olympisch goud in Tokio, drie wereldtitels indoor en nu ook drie wereldtitels outdoor. Daarnaast is de 26-jarige atlete ook nog de wereldrecordhoudster.

Rojas gaf de concurrentie ruimschoots het nakijken met 15,47 meter, de beste mondiale jaarprestatie en de zesde beste sprong ooit. Ze is de eerste vrouw die op de discipline drie wereldtitels achter haar naam heeft staan. De Jamaicaanse Shanieka Ricketts was de beste na het Venezolaanse fenomeen met een sprong van 14,89 meter. Het brons ging naar de Amerikaanse Tori Franklin met 14,72 meter. Kipyegon opvolgster Hassan op 1.500 meter De Keniaanse Faith Kipyegon nam de wereldtitel op de 1.500 meter over Sifan Hassan. De Nederlandse atlete sloeg deze afstand over in Eugene. Ze liep de 10.000 meter en doet nog mee aan de 5.000 meter. Kipyegon, die vorig jaar in Tokio de olympische titel veroverde op de 1.500 meter, won de finale in Eugene in een tijd van 3.52,96.

Voor de Keniaanse was het haar tweede wereldtitel op de 1.500 meter na Londen 2017. Na een snelle eerste ronde waren er maandagavond in Eugene nog vier kanshebsters op goud. Naast Kipyegon konden ook de Britse Laura Muir en het Ethiopische duo Gudaf Tsegay en Freweynni Hallu het hoge tempo volgen. Een versnelling van Kipyegon in de slotronde was iedereen te machtig. Wereldtitel steeple voor El Bakkali Op de 3.000 meter steeple bij de mannen lag het tempo lange tijd niet al te hoog. Bij het ingaan van de laatste ronde had een tiental atleten zicht op winst. Olympisch kampioen Soufiane El Bakkali bleef er rustig bij. Met een versnelling in de laatste bocht schudde de 26-jarige Marokkaan iedereen van zich af. De Ethiopiër Lamecha Girma bleef net als een jaar geleden bij de Olympische Spelen van Tokio op de tweede plaats steken. Titelverdediger Conselsus Kipruto moest zich dit keer tevreden stellen met brons. Voor El Bakkali is het zijn eerste wereldtitel. In 2017 liep hij in Londen naar zilver, in 2019 in Doha was hij goed voor brons.