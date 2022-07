Grote demonstratie in Suriname tegen regering-Santokhi

Ook willen zij dat hij de benoeming van familieleden op belangrijke posten terugdraait. Zo is er grote kritiek op de benoeming van de vrouw van Santokhi en de broer van vice-president Brunswijk als lid van de raad van commissarissen van het bedrijf Staatsolie Maatschappij Suriname.

In Suriname zijn gisteren tussen de duizend en tweeduizend mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering van president Santokhi. Aanleiding is onder meer een financieel schandaal waarbij bijna 1,8 miljoen euro van een rekening van het ministerie van Financiën verdween.

Dit zijn mensen die te lijden hebben onder bezuinigingen en de crisis in het land en moeten toezien hoe anderen hun zakken vullen. Dat was het thema van deze demonstratie."

"Het is een eerste grote protest tegen de regering-Santokhi, die nu twee jaar aan de macht is. Vooral veel jonge mensen namen het voortouw tijdens deze demonstratie. Maar onder deze demonstranten waren ook veel mensen uit de arbeidersklasse.

Santokhi heeft naar aanleiding van de demonstratie een geplande driedaagse reis naar Paraguay geannuleerd. Hij zou daar onder meer deelnemen aan een top van Mercosur, een douane-unie van Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela, waar ook Suriname aan gelieerd is.

De president liet gisteravond in een verklaring weten dat hij met vertegenwoordigers van de demonstranten, die zich Team Organic noemen, in gesprek wil. Dat neemt de onrust echter niet weg. Demonstranten hebben aangekondigd ook vandaag weer de straat op te gaan.

Eerdere schandalen

Het verdwijnen van de 1,8 miljoen euro is niet het eerste financiële schandaal dat Suriname bezighoudt. In 2020 werd bekend dat uit de kasreserve van de Centrale Bank van Suriname spaargeld ter waarde van 100 miljoen Amerikaanse dollar was verdwenen.

Ook werd in februari de ex-baas van de Surinaamse Centrale Bank, Robert van Trik, veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf vanwege grootschalige corruptie.