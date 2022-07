Enkele honderden wandelaars lopen toch eerste etappe Vierdaagse

De eerste pijntjes beginnen al op te spelen. "Ik heb een pijnscheut in mijn knie. Ik heb er net verkoelende gel opgesmeerd. Als ik meer last krijg, neem ik wel paracetamol."

De 70-jarige Pieter uit Berg en Dal begon vanochtend in alle vroegte aan de 50 kilometer. Niet lopen was voor hem geen optie. "Ik ben er helemaal op ingesteld. Ik kan ook helemaal niet slapen", vertelt de wandelaar tegen Omroep Gelderland .

In Nijmegen zijn wandelaars toch aan de eerste etappe van de Vierdaagse begonnen. De eerste dag is vanwege de hitte geschrapt en de marsleiding deed een beroep aan de deelnemers om niet zelfstandig te gaan lopen.

Ook Marcel uit Lent heeft het dringende advies van de marsleiding om niet te gaan lopen naast zich neergelegd. "Ik ben om 03.00 uur gestart. Dat is een uur eerder dan de gebruikelijke tijd voor de 50 kilometer. Bewust vanwege de hitte."

Ook gunt hij zichzelf vandaag een iets kortere tocht. "Ik loop de 40 kilometer. Ik hoop dan rond 11.00 uur weer terug te zijn op de Wedren in Nijmegen", zegt hij. "Het is nu nog heerlijk. Het is volgens mij nog geen 20 graden. Dus ik geniet zo nog even van een boterhammetje en ga dan weer door."

Eigen verantwoordelijkheid

"We snappen het sentiment, maar vinden het onverstandig", zegt Babs Rijke van de organisatie in het NOS Radio 1 Journaal. "Het gaat straks goed opwarmen en er zijn geen voorzieningen onderweg: geen medische hulp, geen routebeschrijving en geen watertappunten. Mensen lopen volledig voor eigen verantwoordelijkheid."

Vanochtend komt de organisatie bij elkaar om de wandeldag van morgen te bespreken. "We hebben al gehoord dat morgen de omstandigheden beter zijn, dus we verwachten dat er regulier gewandeld kan gaan worden", zegt Rijke.